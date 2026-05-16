Marghera rogo in un edificio vuoto | timore per l’amianto disperso

A Marghera, un incendio si è sviluppato in un edificio disabitato, generando preoccupazioni per la possibile presenza di amianto disperso nell’aria. Quattro persone sono state viste uscire dall’edificio prima che si sprigionassero le fiamme e il fumo. Le autorità stanno valutando i rischi per la salute dei residenti nelle vicinanze, considerando il potenziale rilascio di fibre di amianto nell’ambiente. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti sulle conseguenze dell’incendio.

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