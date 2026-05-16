Marghera rogo in un edificio vuoto | timore per l’amianto disperso
A Marghera, un incendio si è sviluppato in un edificio disabitato, generando preoccupazioni per la possibile presenza di amianto disperso nell’aria. Quattro persone sono state viste uscire dall’edificio prima che si sprigionassero le fiamme e il fumo. Le autorità stanno valutando i rischi per la salute dei residenti nelle vicinanze, considerando il potenziale rilascio di fibre di amianto nell’ambiente. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti sulle conseguenze dell’incendio.
? Domande chiave Chi erano le quattro persone viste uscire dall'edificio prima del fumo?. Come può la dispersione di amianto influenzare la salute dei residenti?. Perché gli occupanti abusivi erano già stati segnalati nei giorni precedenti?. Chi deve rispondere della mancata messa in sicurezza degli immobili abbandonati?.? In Breve Testimoni Gianluca Agostini e Rubens Gebbani segnalano l'uscita di quattro persone dallo stabile.. Luigi Corò del comitato Cmp teme dispersione amianto per via della combustione.. Occupazioni abusive e bivacchi segnalati tra via Volta e chiesa di Sant'Antonio.. Rischio sanitario per residenti situati a cinquecento metri dall'edificio coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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