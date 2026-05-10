Rogo in una palazzina di tre piani in fiamme il tetto dell' edificio
Nella serata di sabato 9 maggio, a Paularo, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto in legno di una palazzina di tre piani divisa in due abitazioni. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell'edificio, causando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Paura nella tarda serata di sabato 9 maggio a Paularo, dove un incendio ha interessato il tetto in legno di una palazzina di tre piani suddivisa in due abitazioni. L’allarme è scattato poco dopo le 22.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine con un.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Maxena, incendio di tetto. Evacuata palazzina di due piani. Due feriti lievi
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