Rogo in una palazzina di tre piani in fiamme il tetto dell' edificio

Da udinetoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 9 maggio, a Paularo, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto in legno di una palazzina di tre piani divisa in due abitazioni. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell'edificio, causando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Paura nella tarda serata di sabato 9 maggio a Paularo, dove un incendio ha interessato il tetto in legno di una palazzina di tre piani suddivisa in due abitazioni. L’allarme è scattato poco dopo le 22.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine con un.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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