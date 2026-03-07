Rogo in un edificio abbandonato in via Plaia | squadre dei vigili del fuoco impegnate per ore

Dalla tarda serata di ieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti in via Plaia, nella zona sud, per spegnere un incendio che ha coinvolto rifiuti e materiali di risulta all’interno di un edificio abbandonato. Squadre specializzate e mezzi di rinforzo sono rimasti impegnati per diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche polizia locale e Arpa per gli accertamenti. L'area è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza L'incendio ha impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco per tutta la notte e, ancora adesso, si sta provvedendo al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza. Sul posto, oltre a diverse autobotti, sono state impegnate un'autoscala e mezzi di movimento terra dei vigili del fuoco, inviati dal vicino comando di Enna. Per i rifornimenti idrici si trovano sul posto anche due autocisterne della protezione civile comunale. Per gli accertamenti di competenza, presente personale della polizia locale e personale dell'Arpa.