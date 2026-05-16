Si fanno sempre più insistenti le speculazioni su un possibile cambio di guida tecnica per la Nazionale, con alcune fonti che suggeriscono un interesse per un allenatore attualmente alla guida di un club di club di Premier League. Nel frattempo, un dirigente ha commentato che l’allenatore in questione si sente a suo agio ovunque e ha espresso considerazioni sui colleghi italiani. La situazione rimane da seguire, con il futuro del tecnico ancora tutto da definire.

Si intensificano le voci su un addio di Guardiola al Manchester City a fine stagione e sulla possibilità di vederlo sulla panchina della Nazionale. Enzo Maresca, che per anni ha lavorato nello staff di Pep, dice la sua, senza dimenticare i giovani allenatori italiani che stanno emergendo in questo periodo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maresca: "Guardiola in Nazionale? Lui sta bene ovunque. E sui colleghi italiani..."

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Maresca BEST in the WORLD! Pep Guardiola praises Chelsea

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