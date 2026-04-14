Accoltellamenti sul traghetto e nave alla deriva ma solo per finta | maxi-esercitazione sul Lario

Oggi sul Lago di Como si è svolta una grande esercitazione navale in occasione della giornata internazionale del mare. La simulazione ha coinvolto un traghetto e una nave alla deriva, con scenari di accoltellamenti e emergenze simulati. L’attività si è svolta nelle acque antistanti Laglio e ha visto la partecipazione di diverse unità navali e personale addestrato per rispondere a situazioni di crisi. L’evento ha avuto carattere esclusivamente dimostrativo e di addestramento.

Como, 14 aprile 2026 – Imponente esercitazione navale questa mattina, martedì 14 aprile, sul Lago di Como, in occasione della giornata internazionale del mare, nelle acque antistanti Laglio. L’iniziativa, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Como e dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, aveva l’obiettivo di testare le capacità d’intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che, a diverso titolo, esercitano funzioni di polizia e soccorso sul bacino del Lario. Per tali operazioni sono state impiegate, oltre alle unità navali delle Forze dell’Ordine e del Soccorso anche due Navi della Gestione Governativa Navigazione Laghi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellamenti sul traghetto e nave alla deriva, ma solo per finta: maxi-esercitazione sul Lario Leggi anche: Sul Lago di Como davanti a Laglio la maxi esercitazione: uomo armato sul traghetto e salvataggi in acqua Leggi anche: Sul traghetto ad Ancona milioni di detonatori e 314mila munizioni: maxi sequestro con l'operazione Clean Shot