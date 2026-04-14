Sul Lago di Como davanti a Laglio la maxi esercitazione | uomo armato sul traghetto e salvataggi in acqua

Nelle acque del Lago di Como, davanti a Laglio, si è svolta una grande esercitazione navale. L’evento, tenutosi il 14 aprile 2026, ha coinvolto diverse forze di sicurezza e ha previsto una simulazione di emergenza con un uomo armato sul traghetto e operazioni di salvataggio in acqua. La scena, molto realistica, ha richiesto l’intervento di diversi mezzi e personale specializzato. L’attività è stata parte della manifestazione “Lago di Como 2026” in occasione della Giornata internazionale del mare.

Una scena che sembrava reale, ma che era in realtà una complessa esercitazione. Nelle acque del Lago di Como, davanti a Laglio, si è svolta oggi, 14 aprile 2026, l’esercitazione navale congiunta “Lago di Como 2026”, organizzata in occasione della Giornata internazionale del mare.L’attività.🔗 Leggi su Quicomo.it La passeggiata dell’Amore sul Lago di Como: l’itinerario più romantico tra acqua, borghi e silenziSan Valentino è l’occasione giusta per rallentare e scegliere un modo diverso di stare insieme. Fiaccola Olimpica sul Lago di Como, i battelli storici diventano “tedofori” sull’acquaDomenica 1 febbraio in centro lago sulla motonave Milano e martedì 3 febbraio tra Cernobbio e Como sul piroscafo Concordia, con spettacolo...