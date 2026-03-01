Sal Da Vinci | Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier che viene dal popolo come me Nonostante il mare in tempesta ho sempre cercato di portare la nave in porto

Sal Da Vinci ha annunciato di voler condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, sottolineando la provenienza dal popolo di entrambi. In un'intervista, ha parlato della sua esperienza, ricordando i 13 tentativi prima di arrivare a Sanremo e il lungo percorso di quasi mezzo secolo. Ha anche ricordato il legame con Napoli e il suo impegno nel portare avanti la musica della città.

Sal Da Vinci dedica la vittoria anche a Napoli: «Napoli ha sempre cantato, pure senza Sanremo, e la sua musica è riconosciuta in tutto il mondo. Sicuramente ci sono state grandissime difficoltà nell’arrivare qui, abbiamo fatto 13 tentativi, è andata bene nel 2009, sono trascorsi 17 anni, quindi ora non è andata bene, è andata benissimo. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave in porto». Pochi minuti prima di entrare in sala stampa, Sal Da Vinci, ha spiegato di aver ricevuto una telefonata che per lui conta molto: «Mi ha chiamato Geolier e voglio condividere questo premio con lui, che viene dal popolo come me, perché la sua opera era rimasta in qualche modo incompiuta qui a Sanremo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo, Sal Da Vinci: “La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier”(Adnkronos) – "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione grande di ieri sera, questo affetto clamoroso...

Sanremo 2026, il giorno dopo – Sal Da Vinci: “Andró all’Eurovision. Voglio dividere questa vittoria con Geolier”L’ultimo atto sanremese passa per il racconto della sala stampa in una conferenza in cui Carlo Conti accoglie l’intero podio della 76esima edizione...

Sal Da Vinci andrà all’Eurovision: “Condivido la vittoria di Sanremo con Geolier”

