Al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto evento del campionato mondiale di MotoGP 2026, Marco Bezzecchi si è mostrato insoddisfatto delle sue prestazioni. Il pilota ha dichiarato di non aver accelerato né staccato con decisione e di non aver avuto le sensazioni giuste durante la gara. Il suo volto riflette poca soddisfazione, e le sue parole evidenziano una prova che non ha rispettato le aspettative che aveva prima dell’evento.

Ha poca voglia di sorridere Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota romagnolo ha vissuto probabilmente il capitolo più grigio di questo suo inizio di stagione. La sensazione odierna è che proprio la sua Aprilia non andasse come nei weekend precedenti e, sostanzialmente, ha limitato i danni guadagnando un punticino su Jorge Martin che ha fatto anche peggio, cadendo nelle prime battute. La vittoria è andata a Alex Marquez con 41 millesimi di vantaggio su Pedro Acosta, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 457. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi è amaro: “Non acceleravo e non staccavo forte. Non ho avuto le sensazioni giuste”

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