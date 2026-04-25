Un altro zero in una Sprint Race per Marco Bezzecchi. Dopo quanto accaduto in Argentina e in Texas, anche a Jerez de la Frontera (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, il romagnolo non è riuscito a portare a casa punti importanti in ottica iridata. La leadership è rimasta, visto anche il ritiro del compagno di squadra in Aprilia, Jorge Martin, ma il non essere riuscito a capitalizzare quanto avrebbe potuto lascia non poco amaro in bocca. “ L’episodio al via mi ha rovinato la Sprint. Poi stato recuperando, nonostante l’oggettiva difficoltà nel sorpassare su questa pista. Poi è arrivata la pioggia e c’è stato un grande caos. Sono rientrato un giro troppo tardi e poi, messe le gomme da pioggia, non erano in temperatura e mi sono steso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi amaro: “Ho fatto un ‘capolavoro’ oggi….Al via sfortunato per un motivo”

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