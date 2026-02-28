Marco Bezzecchi accusa la pressione di Marquez e cade dopo 2 giri | non le giuste premesse per il Mondiale

Durante la Sprint del Gran Premio di Thailandia, Marco Bezzecchi ha accusato pressione da parte di Marquez prima di cadere dopo due giri. Dopo aver mostrato buone prestazioni nei test e nelle sessioni di ieri al Chang International Circuit, il pilota italiano ha concluso la gara con un incidente che ha interrotto la sua corsa.

Dopo aver impressionato nei test e nella giornata di ieri (tra FP1 e pre-qualifiche) al Chang International Circuit, Marco Bezzecchi resta a bocca asciutta al termine della Sprint del Gran Premio di Thailandia in apertura del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia è venuto meno proprio nel primo momento importante della stagione, cadendo dopo due giri mentre si trovava in testa alla corsa e lasciando sul piatto punti pesanti in ottica campionato. Il Bez, autore della pole position seppur con un margine minimo nei confronti di Marc Marquez, ha pagato probabilmente la pressione del fuoriclasse spagnolo rispondendo quasi istantaneamente ad ogni attacco del rivale ed incappando in una scivolata nel corso della seconda tornata nel tentativo di scappare via dopo essersi ripreso la leadership della Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi accusa la pressione di Marquez e cade dopo 2 giri: non le giuste premesse per il Mondiale Leggi anche: Bezzecchi scivola dopo 2 giri. Marquez penalizzato, Acosta vince la Sprint del GP di Thailandia MotoGP, Marco Bezzecchi da record nel day-2 a Buriram. Marc Marquez cade ancora, Bagnaia competitivoCalato il sipario sulla seconda e ultima giornata di test di MotoGP a Buriram, in Thailandia. Approfondimenti e contenuti su Marco Bezzecchi. Argomenti discussi: MotoGP, Aprilia protagonista in FP1 a Buriram: 1° Bezzecchi, 3° Martin!. MotoGP, Marco Bezzecchi-Aprilia: la grande scommessa tutta italiana per provare ad arginare MarquezDopo un lungo percorso di crescita, l'Aprilia sembra finalmente pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP ... oasport.it Aprilia, Marco Bezzecchi parla chiaro sull'ipotesi BagnaiaLe voci su un possibile approdo del tre volte iridato alla Casa di Noale sono arrivate anche all'orecchio del romagnolo. msn.com