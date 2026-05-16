Al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto evento del campionato di MotoGP 2026, Marco Bezzecchi si è mostrato visibilmente deluso. Il pilota ha commentato di aver affrontato una giornata difficile, sottolineando di non aver accelerato né frenato con particolare intensità durante la gara. La sua espressione è risultata poco sorridente, riflettendo probabilmente le difficoltà incontrate in questa competizione. È stato un momento di tensione per il centauro, che ha concluso la corsa con sensazioni di frustrazione.

Ha poca voglia di sorridere Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota romagnolo ha vissuto probabilmente il capitolo più grigio di questo suo inizio di stagione. La sensazione odierna è che proprio la sua Aprilia non andasse come nei weekend precedenti e, sostanzialmente, ha limitato i danni guadagnando un punticino su Jorge Martin che ha fatto anche peggio, cadendo nelle prime battute. La vittoria è andata a Alex Marquez con 41 millesimi di vantaggio su Pedro Acosta, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 457. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi amaro: “Giornata dura. Non acceleravo né frenavo forte”

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