A Marcianise, la Polizia ha scoperto una serra di marijuana allestita in un garage di una casa. Durante l’intervento, sono state sequestrate decine di piante di cannabis e un giovane è stato denunciato. L’attività si è conclusa con il sequestro delle piante e l’identificazione del soggetto coinvolto. La scoperta è avvenuta in seguito a controlli di routine nella zona. La serra, definita hi-tech, presentava apparecchiature avanzate per la coltivazione delle piante.

Un giovane denunciato e decine di piantine di marijuana sequestrate a Marcianise. L’intervento è stato eseguito a seguito di informazioni raccolte su una presunta attività di produzione e confezionamento di marijuana all’interno di un’abitazione del centro cittadino. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Questura di Caserta hanno dato il via a una perquisizione mirata in un’abitazione situata nel cuore di Marcianise. L’azione è scaturita dopo aver acquisito elementi che lasciavano ipotizzare la presenza di una vera e propria attività di produzione e confezionamento di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marcianise, scoperta una serra hi-tech nel garage di casa: sequestrate decine di piante di marijuana

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