Serra di marijuana in una villa a Carini sequestrate circa 300 piante | arrestato un diciassettenne

Nella villa di una località vicino a Carini, le forze dell’ordine hanno scoperto un’area dedicata alla coltivazione di marijuana. Sono state sequestrate circa 300 piante in fase di crescita, insieme a sacchetti con infiorescenze essiccate. Sono stati trovati anche impianti di climatizzazione, aerazione e irrigazione utilizzati per mantenere le piante in crescita. Un diciassettenne è stato arrestato durante le operazioni.

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