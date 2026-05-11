Serra di marijuana in una villa a Carini sequestrate circa 300 piante | arrestato un diciassettenne

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella villa di una località vicino a Carini, le forze dell’ordine hanno scoperto un’area dedicata alla coltivazione di marijuana. Sono state sequestrate circa 300 piante in fase di crescita, insieme a sacchetti con infiorescenze essiccate. Sono stati trovati anche impianti di climatizzazione, aerazione e irrigazione utilizzati per mantenere le piante in crescita. Un diciassettenne è stato arrestato durante le operazioni.

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C’erano circa 300 piante di marijuana in fase di coltivazione, diversi sacchetti pieni di infiorescenze già essiccate e pronte per la vendita nonché impianti di climatizzazione, aerazione e irrigazione che servivano per la coltivazione. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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