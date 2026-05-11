Serra di marijuana in una villa a Carini sequestrate circa 300 piante | arrestato un diciassettenne
Nella villa di una località vicino a Carini, le forze dell’ordine hanno scoperto un’area dedicata alla coltivazione di marijuana. Sono state sequestrate circa 300 piante in fase di crescita, insieme a sacchetti con infiorescenze essiccate. Sono stati trovati anche impianti di climatizzazione, aerazione e irrigazione utilizzati per mantenere le piante in crescita. Un diciassettenne è stato arrestato durante le operazioni.
C’erano circa 300 piante di marijuana in fase di coltivazione, diversi sacchetti pieni di infiorescenze già essiccate e pronte per la vendita nonché impianti di climatizzazione, aerazione e irrigazione che servivano per la coltivazione. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Una serra di marijuana in casa: sequestrate piante, droga e contanti. Un uomo in arrestoNella mattinata di oggi i Carabinieri della stazione di Mezzano sono intervenuti in un'abitazione ad Alfonsine, dove hanno arrestato un uomo italiano...
Da Belgioso a Cagliari, sequestrate 236 piante di marijuana: due arrestiBelgioioso (Pavia) - Due dei 19 indagati sono stati arrestati in flagranza, con il sequestro di ingenti quantità di marijuana.
Argomenti più discussi: Una serra clandestina con nove piante di cannabis in casa: arrestato 42enne; Una serra di marijuana in casa: sequestrate piante, droga e contanti. Un uomo in arresto; Casa popolare trasformata in serra di marijuana; Scoperta serra di marijuana, due arresti.
TRIESTE - Scoperta serra indoor della droga in casa Arrestato 42enne con marijuana e piante di cannabis I Carabinieri della Stazione di Trieste Borgo San Sergio hanno arrestato un uomo di 42 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stu facebook
Trovata serra di marijuana all’interno di un appartamento: arrestato 49enne: Si era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera e propria serra all’interno di un appartamento nel centro storico… dlvr.it/TSN2sY #Cronaca #cronacas x.com
Quali sono alcuni hobby con l'età? reddit