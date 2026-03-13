Una voce per Daniela Messina scende in piazza per dire no alla violenza

A Messina, la cittadinanza si è radunata in piazza per partecipare all'iniziativa “Una voce per Daniela”, dedicata alla memoria di una donna uccisa, e per esprimere il proprio dissenso contro la violenza di genere. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi cittadini, uniti nel mostrare solidarietà e nel condannare l’omicidio. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno condiviso il loro sostegno.

Il 17 marzo si terrà una fiaccolata in piazza Duomo. Ad organizzarla gli amici della donna uccisa dall'ex compagno. A febbraio il tremendo racconto durante il ricovero: "Stavolta ha portato anche il coltello" Messina è triste e nello stesso tempo arrabbiata, costretta ad accettare l'ennesimo femminicidio e a fare i conti con la terribile consapevolezza del fatto che si sarebbe potuto evitare. Oggi è atteso il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, uccisa a coltellate dall'ex compagno lo scorso 9 marzo. L'uomo, Santino Bonfiglio, ha confermato il delitto anche durante l'interrogatorio avvenuto ieri nel carcere di Gazzi ma continua a smentire precedenti maltrattamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Santino Bonfiglio, l'uomo di 67 anni reo confesso del femminicidio della ex Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa a coltellate nella sua casa, avrebbe dovuto ricevere il braccialetto elettronico oggi - facebook.com facebook

A febbraio 2026 Daniela Zinnati era finita in ospedale con sette costole fratturate e aveva deciso di denunciare per l’ennesima volta il suo ex Santino Bonfiglio che per questo era finito agli arresti domiciliari. Per lui, recidivo, era scattato anche l’obbligo di indos x.com