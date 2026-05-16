Marcello Sacchetta risponde a Peparini sulla coreografia di Sal Da Vinci

La discussione sulla coreografia di Sal Da Vinci durante l’Eurovision Song Contest 2026 si fa sempre più acceso. Marcello Sacchetta ha replicato alle affermazioni di Giuliano Peparini, che ha accusato Sacchetta di aver plagiato il suo lavoro. La vicenda riguarda le differenze tra le due coreografie e i dettagli che hanno portato alle accuse di somiglianza. Entrambi gli artisti hanno presentato le proprie versioni dei fatti senza ulteriori chiarimenti pubblici.

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