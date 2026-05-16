Marcello Sacchetta risponde a Peparini sulla coreografia di Sal Da Vinci
La discussione sulla coreografia di Sal Da Vinci durante l’Eurovision Song Contest 2026 si fa sempre più acceso. Marcello Sacchetta ha replicato alle affermazioni di Giuliano Peparini, che ha accusato Sacchetta di aver plagiato il suo lavoro. La vicenda riguarda le differenze tra le due coreografie e i dettagli che hanno portato alle accuse di somiglianza. Entrambi gli artisti hanno presentato le proprie versioni dei fatti senza ulteriori chiarimenti pubblici.
La polemica sulla coreografia di Sal Da Vinci all’ Eurovision Song Contest 2026 si intensifica. Marcello Sacchetta ha risposto alle accuse di Giuliano Peparini, che sostiene che la sua coreografia sia stata copiata. Sacchetta afferma che la performance è frutto della loro immaginazione e non di influenze esterne. Finale di Amici 25: tutto quello che c’è da sapere La risposta di Marcello Sacchetta. Marcello Sacchetta ha dichiarato: “La performance l’abbiamo costruita pensando solo a Sal Da Vinci. È frutto della nostra immaginazione”. Il ballerino ha voluto chiarire che non c’è stata alcuna intenzione di copiare il lavoro di Peparini, ma piuttosto di esprimere l’essenza dell’artista. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Marcello Sacchetta risponde a Giuliano Peparini sull'Eurovision
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