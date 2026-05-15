Sal Da Vinci il ballerino Marcello Sacchetta risponde a Peparini | Non ho copiato la coreografia

Una nuova polemica coinvolge Sal Da Vinci e la coreografia della sua esibizione a Eurovision 2026. Il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta ha risposto alle accuse di aver copiato una coreografia attribuita a un altro artista, negando ogni somiglianza. La discussione riguarda la performance che ha accompagnato il cantante napoletano durante l’evento, con alcune persone che hanno sollevato dubbi sulla provenienza delle mosse. La vicenda si concentra sul confronto tra le affermazioni di Sacchetta e le contestazioni emerse sui social e tra gli addetti ai lavori.

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