Sal Da Vinci il ballerino Marcello Sacchetta risponde a Peparini | Non ho copiato la coreografia

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova polemica coinvolge Sal Da Vinci e la coreografia della sua esibizione a Eurovision 2026. Il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta ha risposto alle accuse di aver copiato una coreografia attribuita a un altro artista, negando ogni somiglianza. La discussione riguarda la performance che ha accompagnato il cantante napoletano durante l’evento, con alcune persone che hanno sollevato dubbi sulla provenienza delle mosse. La vicenda si concentra sul confronto tra le affermazioni di Sacchetta e le contestazioni emerse sui social e tra gli addetti ai lavori.

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Ancora una polemica per Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì. Questa volta al centro del dibattito è finita la coreografia che accompagna il cantante napoletano sul palco dell’ Eurovision 2026. Dalla parte della disputa Giuliano Peparini, che punta il dito contro un presunto plagio; dall’altra Marcello Sacchetta, autore insieme al fratello Mommo della messa in scena, che respinge con decisione ogni accusa. Secondo l’ex direttore artistico di Amici, la performance portata sul palco di Vienna riprodurrebbe in maniera troppo evidente un suo precedente quadro scenico realizzato proprio per il talent show Maria De Filippi. Un’accusa che Sacchetta, tra l’altro per anni ex ballerino del programma di Canale 5, ha liquidato come infondata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sal Da Vinci, il ballerino Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Non ho copiato la coreografia”
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