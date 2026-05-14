Marcello Sacchetta | Coreografia per Sal Da Vinci copiata da Peparini? Le sue neanche le ricordo
Marcello Sacchetta ha partecipato a una trasmissione televisiva per commentare le accuse di Giuliano Peparini riguardanti presunte somiglianze tra le coreografie di Sal Da Vinci e i suoi lavori ad Amici. Sacchetta ha dichiarato che la performance è stata ideata esclusivamente con l’obiettivo di valorizzare l’artista, senza fare riferimento a lavori precedenti. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione tra i due professionisti, senza ulteriori dettagli sul confronto.
Marcello Sacchetta, coreografo di Sal Da Vinci a Eurovision 2026, è intervenuto in diretta a Non è La Tv per rispondere alle polemiche sollevate da Giuliano Peparini sulla presunta somiglianza con i suoi quadri ad Amici: "Performance costruita pensando solo all'artista". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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