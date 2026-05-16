Le figlie di Mara Maionchi si chiamano Giulia e Camilla Salerno. Giulia ha circa 30 anni, mentre Camilla è più giovane, di circa 25 anni. Entrambe svolgono attività nel settore della moda e della comunicazione. Giulia si occupa di organizzazione eventi, mentre Camilla lavora come stylist. Le due sorelle vivono in città diverse, ma mantengono un rapporto stretto con la madre, con cui condividono momenti di vita quotidiana. La famiglia Maionchi è spesso presente nei media per il legame affettivo tra madre e figlie.

Dietro la grinta e l’ironia di Mara Maionchi, volto amatissimo della televisione italiana, si nasconde una dimensione familiare ricca di affetti e di storie da raccontare. La produttrice discografica, che ha segnato decenni di musica e spettacolo, è anche una madre orgogliosa di due figlie, Giulia e Camilla Salerno, nate dal matrimonio con Alberto Salerno, autore e paroliere di successo. Due donne diverse per carattere e percorso, ma unite da un legame profondo con la madre, che ha sempre trasmesso loro indipendenza, ironia e passione per la vita. Chi sono Giulia e Camilla Salerno? Che lavoro fanno oggi? E com’è il loro rapporto con Mara... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mara Maionchi, chi sono le figlie Giulia e Camilla Salerno: età, lavoro, vita privata e il legame con la madre

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