Giulia Salerno è la figlia di Mara Maionchi, nota produttrice discografica e giudice di talent show in Italia. La madre è riconosciuta nel settore musicale per il suo stile diretto e il suo talento, elementi che hanno segnato la sua carriera. La figura di Giulia Salerno viene spesso associata alla notorietà della madre, anche se si mantiene lontana dai riflettori pubblici.

Nel mondo dello spettacolo italiano Mara Maionchi è da sempre sinonimo di schiettezza, ironia e talento. Da sempre impegnata in alcuni dei programmi più amati della tv, come Italia’s Got Talent, dove ricopre il ruolo di giudice integerrimo e super irriverente, Mara è anche e soprattutto una mamma. Dietro la sua immagine pubblica così iconica, infatti, si nasconde una dimensione privata fatta di affetti solidi e, soprattutto, di un legame speciale con le sue due figlie: Giulia e Camilla Salerno. Ed è proprio insieme alla figlia Camilla che Mara ha partecipato ad uno degli eventi più importanti del momento, posando con nonchalance di fronte ai flash dei fotografi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Giulia Salerno, la figlia di Mara Maionchi

Notizie correlate

Mara Maionchi, rivelazione shock: “L’ho preso a cinghiate”. Di chi parlavaAlla vigilia degli 85 anni, che compirà il 22 aprile, Mara Maionchi si racconta senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair.

Dalle “cinghiate” a Pappalardo a Tiziano Ferro: Mara Maionchi si confessaMara Maionchi si prepara a spegnere 85 candeline il prossimo 22 aprile e lo fa con la stessa energia irriverente e autentica che l’ha resa uno dei...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Successo per la Salerno corre, set dell'inclusione; Sabrina Salerno, chi è la sorella (ritrovata) Manuela: il padre sparito, il DNA e la scoperta grazia ai social; Giulia Molino e la nuova canzone Capa fresca; Pallavolo, trasferta a Cerignola per la Salerno Guiscards: gara da dentro o fuori in ottica play-off.

Chi è Giulia Salerno, la figlia di Mara MaionchiGiulia Salerno, chi è la figlia di Mara Maionchi tra vita privata e lavoro: con la madre al red carpet de Il Diavolo Veste Prada 2 ... dilei.it

Continua il programma di continuità assistenziale “L’Ospedale a Casa”. Questa volta l’ematologa Italia Conversano e l’infermiere Antimo Somma sono andati a casa di un loro paziente, accompagnati dalla psicologa di AIL Salerno Giulia Tortora. Insieme p - facebook.com facebook