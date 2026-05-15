Durante un evento pubblico, un esponente politico ha fatto una battuta rivolta a due colleghe, affermando che avevano promesso di organizzare una riunione a tre. Nel suo intervento, ha anche spiegato di non poter rimanere a lungo, senza fornire dettagli aggiuntivi. Il video dello scambio ha catturato l’attenzione di diverse persone presenti, suscitando commenti sui social media. La frase ha generato reazioni tra chi ha interpretato l’episodio come una semplice battuta e chi invece ha visto elementi di polemica.

Durante il suo intervento, La Russa ha spiegato di non poter rimanere a lungo all’evento e ha dichiarato: “Purtroppo potrò restare per poco tempo, ma mi hanno promesso Mara Carfagna e Stella Gelmini che mi riferiranno, faremo apposta una seduta a tre – che non è male con la Gelmini e la Carfagna. –. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Russa e la battuta a Carfagna e Gelmini: “Mi hanno promesso Mara e Stella che faremo una seduta a 3, non male” - VIDEO

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