La Regione rafforza il sostegno alle farmacie rurali Pestelli FdI | Ora scelte coerenti

La Regione ha annunciato un incremento delle risorse destinate alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici dell’Emilia-Romagna, con cifre che rappresentano il massimo storico. Sono state introdotte nuove regole per garantire una distribuzione più capillare dei servizi farmaceutici nelle zone meno servite, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria sul territorio. La misura mira a rafforzare la presenza di strutture che operano in aree remote o meno popolate.

Più risorse dalla Regione, le più alte di sempre, e nuove regole a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici dell’Emilia-Romagna, per assicurare la capillarità dell'assistenza farmaceutica sul territorio. Quasi 800 mila euro (esattamente 781 mila) l’ammontare complessivo dei.🔗 Leggi su Forlitoday.it Farmacie rurali, la Regione Campania approva la tutela delle comunità perifericheVia libera all'ordine del giorno presentato da Petitto: «Proteggere le farmacie rurali per garantire il diritto alla salute ovunque» Il Consiglio... Premi ai vertici dell'Ausl, Pestelli (FdI) chiede chiarezza. La Regione: "Raggiunto il 91% degli obiettivi"“La giunta chiarisca i criteri e gli obiettivi in base ai quali sono state erogate le retribuzioni di risultato a favore della dirigenza dell’Ausl...