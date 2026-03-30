Un rappresentante di un partito politico ha proposto di uniformare le procedure burocratiche per l'accesso ai fondi agricoli in tutta la regione. È stata richiesta anche una chiarificazione sui requisiti necessari per mantenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale. La proposta riguarda la riduzione della burocrazia e l'armonizzazione delle regole tra le diverse aree regionali.

L'esponente di Fratelli d'Italia punta il dito sulle prassi difformi tra le province: "Numerosi operatori agricoli segnalano che alcuni Stacp provinciali starebbero adottando una interpretazione applicativa difforme" Uniformare le prassi burocratiche per l'accesso ai fondi agricoli e chiarire i requisiti necessari per mantenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap). È questo l'obiettivo di un’interrogazione presentata in Regione da Luca Pestelli (FdI), che sollecita la Giunta a fare luce sulle modalità con cui i diversi uffici territoriali (Stacp) gestiscono le domande di contributo legate ai bandi della Pac. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Fondi agricoli, la richiesta di Pestelli (FdI): "Regole uguali in tutta la Regione e meno burocrazia"

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