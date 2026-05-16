Mantova Food&Science Festival | 150 appuntamenti per il decennale

A Mantova si sta svolgendo il Food&Science Festival, che celebra il suo decimo anniversario con un programma di 150 eventi. Tra le tematiche principali ci sono le nuove tecniche genetiche applicate alla produzione del riso e i professionisti che stanno lavorando per sviluppare il settore alimentare. Durante il festival, vengono presentate ricerche e interventi di esperti nel campo della genetica e dell’agroalimentare, offrendo un quadro aggiornato sugli sviluppi più recenti. L’evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

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