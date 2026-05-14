Torna il Food & Science Festival | tre giorni tra agricoltura e futuro
Da oggi e fino a domenica, Mantova ospita nuovamente il Food & Science Festival, un evento che porta in città tre giorni dedicati alle innovazioni tecnologiche e alle pratiche agricole tradizionali. La manifestazione presenta esposizioni, dimostrazioni e incontri che coinvolgono operatori del settore, ricercatori e aziende. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede anche workshop e presentazioni di nuovi strumenti per l’agricoltura.
Mantova, 14 maggio 2026 – Torna a invadere pacificamente Mantova il Food & Science Festival, la kermesse che racchiude assieme le più alte vette della tecnologia e le tradizioni più antiche, con l’unico denominatore comune di essere applicate all’agricoltura. L'evento e i suoi protagonisti. Cibo e scienza, come dice il titolo, che nella decima edizione, in programma dal 15 al 17 maggio, porteranno nella città dei Gonzaga 120 ospiti di vaglia, disseminati in un ordinato carosello di 150 event i, tra conferenza, spettacoli, degustazioni, lezioni per i ragazzi. Come sempre, orientarsi in un cartellone così ricco (il programma completo si trova su foodsciencefestival.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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