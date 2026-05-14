Torna il Food & Science Festival | tre giorni tra agricoltura e futuro

Da oggi e fino a domenica, Mantova ospita nuovamente il Food & Science Festival, un evento che porta in città tre giorni dedicati alle innovazioni tecnologiche e alle pratiche agricole tradizionali. La manifestazione presenta esposizioni, dimostrazioni e incontri che coinvolgono operatori del settore, ricercatori e aziende. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede anche workshop e presentazioni di nuovi strumenti per l’agricoltura.

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