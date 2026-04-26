Reggio Calabria Street Food Festival è pronto per il gran finale | ecco gli appuntamenti

Il Reggio Calabria Street Food Festival si avvicina al suo ultimo appuntamento. Fino a quel momento, i visitatori hanno potuto assaggiare le specialità preparate sul momento nelle 48 casette all’interno dell’area dedicata. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un’occasione di svago e di scoperta gastronomica. Il pubblico potrà continuare a godere delle proposte culinarie fino alla conclusione della manifestazione.

Si intravede il traguardo ma c’è ancora tanto tempo per divertirsi e gustare le specialità preparate sul momento all’interno delle 48 casette. Il Reggio Calabria Street Food Fest si avvia verso il rush finale dopo quattro giorni trascorsi nell’incantevole scenario del lungomare di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria: dal 20 febbraio in scena il Carbonara Festival, un mix tra street food romano e sapori calabresi.Reggio Calabria si prepara al “Carbonara Festival”: un nuovo evento per valorizzare la gastronomia locale Reggio Calabria si appresta ad ospitare il... Leggi anche: Torna il Reggio Calabria Street Food Fest: un ponte di gusto e tante novità in programma Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutto pronto per il Reggio Calabria Street Food 2026; Il programma dello Street Food a Reggio Calabria: inizia il viaggio gastronomico sul lungomare Falcomatà; Reggio Calabria Street Food Fest, sul lungomare già allestite le casette; Reggio Calabria Street Food Fest 2026: al via il viaggio nel gusto sul Lungomare Falcomatà. Reggio Calabria Street Food Fest, gran finale tra show cooking, musica e premiazione del vincitore – FOTOUltimo atto per il Reggio Calabria Street Food Fest: tra show cooking d'eccellenza e musica live, si attende la premiazione del miglior operatore dell'edizione 2026 ... citynow.it Reggio Calabria Street Food Fest: 25 Aprile, oggi la no stopGiornalisti e food blogger di tutta Italia stanno partecipando al press tour organizzati per valorizzare le aziende locali e gli ottimi prodotti del territorio ... reggio.gazzettadelsud.it Ultimo atto per il Reggio Calabria Street Food Fest: tra show cooking d'eccellenza e musica live, si attende la premiazione del miglior operatore dell'edizione 2026 - facebook.com facebook