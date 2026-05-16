Manovra centrodestra all’attacco | Disastro annunciato La replica | Da voi propaganda

Da lecceprima.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BARI – Sono numerosi i commenti delle forze politiche alla conferenza stampa con cui il presidente della Regione, Antonio Decaro, ha presentato la manovra per coprire il buco della sanità. Critiche le opposizioni, difendono le scelte i partiti di maggioranza.Lobuono: “Gestione più attenta avrebbe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ungheria, Magyar non è ancora premier e già minaccia i media pubblici: “Da voi propaganda pro Orbán, fermerò i finanziamenti di Stato”Il primo obiettivo del nuovo governo ungherese è quello di sbloccare i 18 miliardi di fondi europei congelati a causa delle numerose violazioni dello...

Semestre filtro Medicina, l'affondo di Leanza: "A Messina la riforma è un disastro annunciato"“La riforma dell’accesso a Medicina è stata il disastro che avevamo già annunciato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web