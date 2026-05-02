Semestre filtro Medicina l' affondo di Leanza | A Messina la riforma è un disastro annunciato

Nel semestre filtro per Medicina, sono emerse nuove critiche da parte di un rappresentante del settore. Quest’ultimo ha definito la riforma in atto a Messina come un disastro annunciato, sottolineando come il Governo avesse promesso l’abolizione del numero chiuso. Secondo le sue parole, invece, il nuovo sistema risulta ancora più confuso, con gli studenti che possono entrare e frequentare, per poi scoprire se hanno effettivamente diritto a proseguire gli studi.

“La riforma dell’accesso a Medicina è stata il disastro che avevamo già annunciato. Il Governo aveva promesso l’abolizione del numero chiuso, ma il risultato è stato un sistema ancora più confuso: prima si entra, si frequenta, poi si scopre se si ha davvero diritto a studiare”.Lo dichiara.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Medicina, ricorsi bocciati dal Tar: confermato il «semestre filtro»Il primo banco di prova giudiziario per il semestre filtro di Medicina si chiude con un esito netto. Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtroIl Tar del Lazio ‘boccia’ i ricorsi contro il semestre filtro per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Semestre filtro a Medicina, il Tar ne conferma la validità; Università, respinti dal Tar i ricorsi sul semestre filtro di Medicina e le ammissioni in Albania; Accesso a Medicina, il Mur studia correttivi al semestre filtro: ecco quali sono; Il semestre filtro resta: al lavoro un tavolo tecnico per proporre migliorie. Semestre filtro a Medicina, il Tar ne conferma la validitàIl Tar del Lazio ha stabilito che il semestre filtro per l'accesso a Medicina è legittimo, respingendo i ricorsi degli studenti e neganco vizi nei quesiti e violazioni di anonimato ... italiaoggi.it Accesso a Medicina, il Mur studia correttivi al semestre filtro: ecco quali sonoIl Ministero lavora ad alcuni correttivi della riforma di accesso a Medicina: possibile allungamento dei corsi del semestre filtro, e revisione dei programmi delle materie di base ... doctor33.it Semestre filtro Medicina 2026: novità in arrivo Si parla di possibili cambiamenti per il Semestre filtro di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Nessun ritorno al test di ammissione: dopo il via libera del TAR, la riforma è confermata. Scopri le novità - facebook.com facebook