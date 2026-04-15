Il nuovo governo ungherese ha annunciato che fermerà i finanziamenti pubblici ai media che promuovono contenuti a favore del premier uscente. La decisione arriva pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo primo ministro, che ha già indicato come prima priorità lo sblocco di 18 miliardi di euro di fondi europei congelati. Questi fondi sono stati bloccati a causa di violazioni dello Stato di diritto segnalate dall’Unione europea.

Il primo obiettivo del nuovo governo ungherese è quello di sbloccare i 18 miliardi di fondi europei congelati a causa delle numerose violazioni dello Stato di diritto collezionate dal premier uscente, Viktor Orbán. Ma la prima iniziativa annunciata dal futuro capo del governo, Peter Magyar, non sembra imboccare la strada della distensione con uno dei settori più colpiti dalle riforme illiberali del suo predecessore: quello della stampa. Ai microfoni di radio e tv di Stato, il leader di Tisza si è rivolto direttamente agli organi del servizio pubblico annunciando lo stop ai finanziamenti statali: “Dopo la formazione del governo Tisza sospenderemo i servizi di notizie dei media pubblici, finché non verrà ripristinato il loro carattere di servizio pubblico”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, Magyar non è ancora premier e già minaccia i media pubblici: “Da voi propaganda pro Orbán, fermerò i finanziamenti di Stato”

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