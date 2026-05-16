Manovra blindata | Leo esclude correttivi grazie al calo del deficit
Il governo ha deciso di mantenere invariata la manovra finanziaria, escludendo correttivi aggiuntivi, in quanto il calo del deficit previsto per quest'anno ha dato fiducia nella stabilità delle risorse disponibili. La riduzione del deficit è stata comunicata attraverso dati ufficiali, che indicano un miglioramento rispetto alle stime iniziali. Di conseguenza, le risorse destinate al Terzo settore non subiranno modifiche, e non sono stati annunciati interventi correttivi o modifiche alla manovra stessa.
? Domande chiave Come influirà il calo del deficit sulle risorse per il Terzo settore?. Perché il governo ritiene non necessari nuovi interventi sulla manovra?. Quali parametri economici garantiscono la tenuta dei conti verso i mercati?. Cosa accadrà se il rapporto deficit-Pil supererà il limite del 3,1%?.? In Breve Deficit-Pil sceso dall'8,1% al 3,1% rispetto all'insediamento del governo.. Stabilità garantita da andamento spread e giudizi agenzie di rating internazionali.. Risorse per riforma fiscale Terzo settore vincolate ai risultati sul debito.. Monitoraggio spesa necessario per mantenere il rapporto deficit-Pil al 3,1%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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