Manovra blindata | Leo esclude correttivi grazie al calo del deficit

Il governo ha deciso di mantenere invariata la manovra finanziaria, escludendo correttivi aggiuntivi, in quanto il calo del deficit previsto per quest'anno ha dato fiducia nella stabilità delle risorse disponibili. La riduzione del deficit è stata comunicata attraverso dati ufficiali, che indicano un miglioramento rispetto alle stime iniziali. Di conseguenza, le risorse destinate al Terzo settore non subiranno modifiche, e non sono stati annunciati interventi correttivi o modifiche alla manovra stessa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui