Footmercato | Manna sarà il nuovo ds della Roma piace a Gasperini

Footmercato conferma che Giovanni Manna è destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Secondo fonti francesi, la società sta definendo i dettagli dell’accordo con l’ex dirigente. La notizia circola con insistenza da alcune settimane, senza comunque annunci ufficiali. Manna ha lavorato in passato in altri club e ora si appresta a intraprendere questa nuova esperienza nel calcio italiano.

Footmercato non ha dubbi. I francesi scrivono che Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. E aggiungono anche: “secondo le nostre informazioni”. Va detto che Footmercato definisce Manna fuoriclasse. Scrivono che sostituirà Massara (che – aggiungiamo noi – a occhio e croce è il signore che ha portato Malen in giallorosso). La notizia è corredata da una foto di Manna con il simbolo della Roma sullo sfondo. Ricordiamo he Fabrizio Romano invece ha detto che il ds ex Juve è un pezzo molto importante del progetto Napoli. E – aggiungiamo – non è mai stato messo in discussione da De Laurentiis. #SerieA Giovanni Manna should become AS Roma’s new sporting director https:t.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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