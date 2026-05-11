Footmercato | Manna sarà il nuovo ds della Roma Gasperini lo apprezza

Secondo quanto riportato da Footmercato, Giovanni Manna è destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. I media francesi confermano questa notizia, indicando che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. La scelta di Manna, attuale responsabile dell’area tecnica, rappresenta un passo importante per il club in vista della prossima stagione. Gasperini ha espresso apprezzamento per questa possibile nomina.

Footmercato non ha dubbi. I francesi scrivono che Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. E aggiungono anche: “secondo le nostre informazioni”. Va detto che Footmercato definisce Manna fuoriclasse. Scrivono che sostituirà Massara (che – aggiungiamo noi – a occhio e croce è il signore che ha portato Malen in giallorosso). La notizia è corredata da una foto di Manna con il simbolo della Roma sullo sfondo. Ricordiamo he Fabrizio Romano invece ha detto che il ds ex Juve è un pezzo molto importante del progetto Napoli. E – aggiungiamo – non è mai stato messo in discussione da De Laurentiis. #SerieA Giovanni Manna should become AS Roma’s new sporting director https:t.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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