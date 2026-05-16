Manna in bilico spunta l’alternativa | il nuovo ds arriva da una big di Serie A

Il futuro di Giovanni Manna al Napoli sembra ancora garantito, poiché il club è intenzionato a confermarlo attraverso un rinnovo contrattuale. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile cambio di rotta, con un nuovo direttore sportivo proveniente da una squadra di Serie A di grande livello. La questione resta aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali, lasciando in sospeso la posizione di Manna all’interno del club.

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