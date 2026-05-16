Manna in bilico spunta l’alternativa | il nuovo ds arriva da una big di Serie A
Il futuro di Giovanni Manna al Napoli sembra ancora garantito, poiché il club è intenzionato a confermarlo attraverso un rinnovo contrattuale. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile cambio di rotta, con un nuovo direttore sportivo proveniente da una squadra di Serie A di grande livello. La questione resta aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali, lasciando in sospeso la posizione di Manna all’interno del club.
Giovanni Manna dovrebbe continuare al Napoli. con De Laurentiis deciso nel blindare il direttore sportivo con tanto di rinnovo. Ma nel calcio non si sa mai, perchiò è pronto un piano B: spunta Igli Tare. Manna rinnova: De Laurentiis blinda il suo ds. La società partenopea ha scelto di consolidare la fiducia nel proprio direttore sportivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis non cede al pressing della Roma e vuole procedere con il rinnovo di Manna, rafforzando così la continuità progettuale del club. La decisione del rinnovo elimina qualsiasi margine negoziale verso altre società interessate al profilo del dirigente azzurro. I tempi e le modalità dell’accordo restano ancora da definire nei dettagli, ma l’indirizzo è chiaro: Manna dovrebbe restare alla guida della struttura tecnica partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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