Manna può lasciare il Napoli? Una big di Serie A vuole strapparlo agli azzurri | la ricostruzione

Il nome di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, è al centro di discussioni legate al mercato. Secondo alcune fonti, una squadra di Serie A avrebbe manifestato interesse a ingaggiarlo per la prossima stagione. La possibile operazione avrebbe sollevato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

Il futuro di Giovanni Manna torna al centro delle voci di mercato. Il direttore sportivo del Napoli, arrivato per guidare una nuova fase del club azzurro, sarebbe finito nel mirino della Roma per la prossima stagione. L’indiscrezione rilancia uno scenario che tocca un ruolo chiave nella struttura del Napoli, proprio mentre il club lavora alla programmazione estiva. Il tema è rilevante perché riguarda la continuità tecnica del progetto e apre interrogativi sulle mosse del club di Aurelio De Laurentiis. La Roma osserva Manna, il casting resta aperto. Il nome di Giovanni Manna è accostato alla Roma in un quadro ancora in evoluzione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dirigente del Napoli sarebbe tra i profili seguiti dal club giallorosso per il ruolo di direttore sportivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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