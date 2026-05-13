Manna alla Roma | occhio alle novità sul ds azzurro arriva il punto di Romano

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e ha messo nel mirino Giovanni Manna, attualmente al Napoli. I Friedkin stanno portando avanti un tentativo diretto di rescissione del contratto con l’obiettivo di portarlo alla guida del club giallorosso. Nei giorni scorsi sono state avviate trattative tra le due parti per definire i termini della separazione.

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Giovanni Manna resta nel mirino della Roma: i Friedkin tentano di strappare il dirigente dal Napoli attraverso una trattativa diretta sulla rescissione contrattuale. Il punto di Romano. Manna alla Roma: i Friedkin scendono in campo in prima persona. La Roma accelera concretamente per Giovanni Manna. Come rivela Fabrizio Romano, la famiglia Friedkin sta provando a liberarlo dal contratto con il Napoli attraverso contatti diretti. Non è una mossa improvvisata: dietro la corte giallorossa c’è Gasperini, che ha indicato Manna come candidato ideale per la sua visione tattica a Roma. Il tecnico ha spinto personalmente i proprietari americani a muoversi in questa direzione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna alla Roma: occhio alle novità sul ds azzurro, arriva il punto di Romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manna, Giuntoli, penali e dimissioni: il punto sul DS della RomaFrederic Massara appare ormai destinato all’addio e il casting è iniziato “Con Massara non è scattato il feeling a livello tecnico”. Leggi anche: Napoli, un ex Juve per il dopo Manna? Le ultime sul futuro ds azzurro Temi più discussi: Manna ora è nel mirino della Roma per il dopo Massara; Nuovo ds Roma, prima offerta per Manna del Napoli: De Laurentiis vuole 10 milioni di euro per liberarlo; Mercato Roma – Caccia al DS: sogno Manna, ma occhio a D’Amico; Paratici, occhio al Napoli, Accomando: Manna desiderio Roma, valzer di ds. C’è il mercato dei direttori sportivi e poi c’è Paratici: se lo chiamasse una big? Ne scrive il Corsera. Il Napolista lo ha lanciato due giorni fa al posto di Manna. Ma occhio anche alla Roma (è fidanzato con l'attrice Pilar Fogliati) e al Milan. ilnapolista.it/2026/05/ce x.com [Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit Mediaset - Manna corteggiato dalla Roma: occhio all'ipotesi Paratici-Napoli!Ultime notizie Serie A, Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, ha parlato del valzer di direttori sportivi: Valzer direttori sportivi. Manna, Giuntoli, Tare, D’Amico, Mas ... msn.com Manna apre alla Roma, Friedkin prova a convincere De Laurentiis. Scenario simile a Giuntoli-JuventusTrattativa concreta per il nuovo DS giallorosso, ma il presidente del Napoli non concede sconti: si profila un braccio di ferro simile al caso Giuntoli-Juventus. areanapoli.it