Lazio parla Zaccagni | Squadra spenta con il Torino ed è quello che non vogliamo per il mister e per i nostri tifosi

Mattia Zaccagni ha commentato l’andamento della Lazio, sottolineando che la squadra è apparsa spenta nella partita contro il Torino e che questo risultato non rispecchia le aspettative, né per l’allenatore né per i tifosi. Ha aggiunto che la partita di Torino è ormai alle spalle, definendola una brutta prestazione, e ha espresso la volontà di andare avanti con determinazione in vista della semifinale di Coppa Italia.

Il clima di contestazione per il Presidente della Lazio coinvolge tutti: dalla Curva vuota alla cuccia del cane Ora manca solo la chiamata anonima tra Lotito e questo Jack Russell. [ TikTok / jekso77] - facebook.com facebook

