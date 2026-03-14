Pontedera obbligato a non fallire | In campo con la mente sgombra

A Pontedera si gioca una partita importante tra due squadre che non vincono da diverse giornate. Il punteggio finale è di 16 a 14, con l’incontro disputato al campo Mannucci. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento di tensione, con entrambe obbligate a cercare una vittoria per mettere fine a un lungo digiuno senza successi.

Pontedera batte Guidonia 16 a 14. Non è ovviamente la previsione dell’esito della sfida odierna, quanto il numero delle giornate di digiuno da vittoria delle due squadre che nel pomeriggio si affrontano al Mannucci. Sono le serie negative più lunghe del girone, che testimoniano l’ampio periodo di crisi in cui versano le due formazioni. La squadra di Piero Braglia, arrivato comunque al capezzale solo da 5 turni, non vince dalla 14a giornata, dal 2-0 alla Pianese prossima avversaria (siamo in pratica ad un girone senza successi.) e in questo arco di tempo ha conquistato solo 6 pareggi, quella di Ciro Ginestra non ci riesce dalla 16a giornata, quando si impose 2-1 a Terni, e da allora ha raccolto 8 punti, mentre adesso arriva da 3 ko di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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