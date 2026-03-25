Una recente ricerca condotta dall’Ats evidenzia come i cambiamenti climatici abbiano portato a un'anticipazione della comparsa dei pollini, influenzando le persone allergiche. I dati mostrano che le stagioni di pollenazione si sono spostate, con un inizio dei sintomi più precoce rispetto agli anni precedenti. La situazione richiede una maggiore attenzione e preparazione per affrontare le nuove dinamiche delle allergie stagionali.

Il cambiamento climatico impatta anche su chi soffre di allergie ai pollini: potrebbe presto fare i conti con un inizio precoce dei sintomi. Secondo un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports, realizzato da Ats Città Metropolitana di Milano e dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’aumento delle temperature registrato negli ultimi decenni sta già anticipando progressivamente l’inizio dell’emissione di polline dalle piante appartenenti alle famiglie delle graminacee (cereali, erbe spontanee e piante ornamentali) e urticacee (ortiche e parietaria). Se il trend dovesse continuare, entro i prossimi 60 anni la fioritura di queste piante, e quindi l’emissione del polline, potrebbe iniziare fino a due settimane prima rispetto a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il clima cambia stagioni e allergie. Ricerca dell’Ats mette in guardia: va anticipata la battaglia coi pollini

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