Ora è un Ravenna votato al turnover Mandorlini | Non penso alla classifica

È una lenta marcia di avvicinamento verso i playoff quella che caratterizzerà le settimane del Ravenna fino al 10 maggio, giorno dell’andata del 1° turno della fase nazionale. Nel frattempo, in casa giallorossa ci si compiace per il ritorno al successo 2-0 di sabato sera contro il Livorno. Successo che mancava da 4 turni: "Siamo partiti molto bene – ha commentato mister Mandorlini – abbiamo avuto diverse occasioni molto importanti, ma non le abbiamo sfruttate. Loro, qualche problema ce lo hanno creato, ma le nostre opportunità sono state grandi. Dopo il rientro negli spogliatoi, nella ripresa abbiamo alzato un po’ i ritmi, giocando un po’ più tranquilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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