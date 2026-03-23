Guardiola entra nella storia | 40 trofei e una leggenda che continua 

Da serieagoal.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City sconfigge l’Arsenal di Mikel Arteta 2-0 in una finale intensa, aggiudicandosi l’ennesimo trofeo sotto la guida del tecnico catalano. Dal Barcellona, passando per il Bayern Monaco, fino al City,  Pep Guardiola ha costruito un percorso fatto di innovazione tecnica, gioco spettacolare e continuità di risultati. Il suo calcio, basato su pressing, possesso palla e qualità, ha rivoluzionato il modo di intendere questo sport.   La vittoria storica. È bastata una  doppietta di O’Reilly  in quattro minuti a sbloccare il risultato della finale di  Carabao Cup  e spegnere immediatamente tutte le speranze dei  Gunners. I Citizens  hanno indirizzato la gara con cinismo e qualità, riuscendo ad arginare un Arsenal solido e reattivo e prendendo il pieno controllo del match. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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