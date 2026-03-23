Il Manchester City sconfigge l’Arsenal di Mikel Arteta 2-0 in una finale intensa, aggiudicandosi l’ennesimo trofeo sotto la guida del tecnico catalano. Dal Barcellona, passando per il Bayern Monaco, fino al City, Pep Guardiola ha costruito un percorso fatto di innovazione tecnica, gioco spettacolare e continuità di risultati. Il suo calcio, basato su pressing, possesso palla e qualità, ha rivoluzionato il modo di intendere questo sport. La vittoria storica. È bastata una doppietta di O’Reilly in quattro minuti a sbloccare il risultato della finale di Carabao Cup e spegnere immediatamente tutte le speranze dei Gunners. I Citizens hanno indirizzato la gara con cinismo e qualità, riuscendo ad arginare un Arsenal solido e reattivo e prendendo il pieno controllo del match. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Guardiola entra nella storia: 40 trofei e una leggenda che continua

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C’è chi dice che abbia rovinato il calcio. Possesso palla, tiki taka, pressing, riaggressione, una rivoluzione che ha cambiato tutto. Ma per chi ama i tocchi di fino, guardare il torello del Barcellona di Guardiola è qualcosa di vicino alla perfezione. Un incubo entra facebook

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