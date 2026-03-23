Il Manchester City conquista il primo trofeo della sua stagione, battendo 0-2 l'Arsenal nella finale di Carabao Cup. La decide l'inaspettata doppietta di Nico O’Reilly, autentico eroe di Wembley, abile soprattutto nello sfruttare un clamoroso errore di Kepa sul primo gol. E Guardiola non riesce a trattenere la sua gioia in panchina. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Errore clamoroso di Kepa e Guardiola vince la Carabao: Arsenal-Man City, highlights

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Da Wembley la mia instant analysis della #CarabaoCup vinta dal Manchester City sull’Arsenal. Dalla doppietta di Nico O’Reilly a chi ha vinto la battaglia dei portieri di riserva, vi racconto tutto su @Gazzetta_it x.com