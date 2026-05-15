Pontedera maltrattava dal 2024 moglie e figlio | accusato 55enne ora è in carcere

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 marzo, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 55 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa. L’uomo è accusato di aver maltrattato la moglie e il figlio a partire dal 2024. L’arresto è stato effettuato nel pomeriggio e ora l’uomo si trova in carcere in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda riguarda comportamenti che si sarebbero verificati nel corso degli ultimi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I carabinieri di Pontedera hanno dato esecuzione, nel pomeriggio del 13 marzo, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Pisa, nei confronti di un cittadino straniero di 55 anni. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'articolata attività d'indagine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Maltrattava e vessava ripetutamente la moglie e il figlio minore a Crotone, il provvedimento contro l'uomoUn uomo è destinatario di una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali...

Strage di Altavilla, i deliri di Barreca dal carcere: "Parlo con mia moglie e mio figlio tornerà in vita"Emergono nuovi elementi durante il processo sulla tragedia familiare avvenuta nella villetta di Altavilla Milicia, in particolare sulle condizioni...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web