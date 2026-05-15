Pontedera maltrattava dal 2024 moglie e figlio | accusato 55enne ora è in carcere

Il 13 marzo, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 55 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa. L’uomo è accusato di aver maltrattato la moglie e il figlio a partire dal 2024. L’arresto è stato effettuato nel pomeriggio e ora l’uomo si trova in carcere in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda riguarda comportamenti che si sarebbero verificati nel corso degli ultimi anni.

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