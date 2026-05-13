A Milano, le raffiche di vento hanno raggiunto i 80 kmh, causando alberi caduti e interruzioni alla viabilità. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse zone della città, rimuovendo alberi abbattuti e liberando le strade bloccate. I danni più significativi si sono verificati in alcune aree residenziali e principali arterie stradali, dove il traffico è stato temporaneamente rallentato o deviato.

? Punti chiave Dove si sono concentrati i danni maggiori in città?. Come hanno operato i Vigili del Fuoco per liberare le strade?. Quali zone della città sono ora più pericolose per il parcheggio?. Perché la manutenzione dei parchi è diventata un'urgenza per Milano?.? In Breve Interventi tecnici concentrati in viale Certosa, Piazza Firenze e viale Zara.. Nessun ferito registrato nonostante le raffiche da 80 kmh.. Consiglio di evitare parcheggi sotto alberi in zone come viale Zara.. Monitoraggio radar attivo per prevenire nuovi rischi in Lombardia.. Ventata di vento a Milano con raffiche che hanno raggiunto gli 80 kmh in mattinata, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire per rami e alberi caduti in diverse zone della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, raffiche a 80 km/h: alberi caduti e Vigili del Fuoco al lavoro

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