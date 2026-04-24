Venerdì 24 aprile 2026 si sono verificati blocchi e congestioni nel Lazio. Sulla A1 si sono registrati alcuni blocchi, mentre sulla GRA ci sono state chiusure e rallentamenti. Sulla A91 verso Fiumicino si sono verificati un incidente, e sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia si sono formate code a causa di traffico intenso e rallentamenti.

? Cosa sapere Blocchi su A1, GRA e A91 verso Fiumicino venerdì 24 aprile 2026.. Incidente sulla A91 e congestione sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia rallentano i flussi.. Il traffico sulla rete stradale laziale subisce pesanti rallentamenti questo venerdì 24 aprile 2026, con code che si estendono dal Grande Raccordo Anulare fino alla zona di Pomezia e Aprilia nelle ore serali. Le ultime comunicazioni fornite da Astral infomobilità, il servizio della Regione Lazio, delineano un quadro di mobilità complesso si muove nell’area capitolina e verso le province. Il monitoraggio delle arterie principali indica una congestione diffusa che coinvolge sia i grandi assi autostradali sia le vie urbane e suburbane, trasformando gli spostamenti del tardo pomeriggio in una sfida per migliaia di automobilisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: blocchi su A1, GRA e incidenti verso Fiumicino

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