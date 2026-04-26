Domenica 26 aprile si sono verificati diversi incidenti sulla Pontina, con blocchi e rallentamenti anche su Raccordo Anulare, Appia e Aurelia. La viabilità verso Latina, Aprilia e Civitavecchia risulta molto congestionata, con code e saturazione delle strade principali. La situazione ha creato disagi ai mezzi in transito lungo queste arterie, interessando sia le aree urbane che le zone periferiche.

? Cosa sapere Incidenti sulla Pontina e blocchi su Appia e Aurelia domenica 26 aprile.. Code su Raccordo Anulare e saturazione viabilità verso Latina, Aprilia e Civitavecchia.. Due incidenti sulla statale Pontina e rallentamenti diffusi su Raccordo Anulare, Aurelia e Appia bloccano la viabilità nel Lazio in questa domenica 26 aprile 2026 alle ore 12:25. Il della mobilità regionale si presenta oggi particolarmente complesso, con una serie di criticità che colpiscono le principali arterie che collegano la Capitale con le province limitrofe. Sulla direttrice della Pontina, il traffico verso Latina è stato pesantemente rallentato da uno scontro avvenuto nell’area compresa tra il raccordo anulare e Castel di Decima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: incidenti sulla Pontina e blocchi su Raccordo e Appia

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