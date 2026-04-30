Maltempo allerta meteo gialla domani 1 maggio 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite
Domani, 1 maggio 2026, le previsioni indicano un’allerta meteo gialla per temporali e vento forte in alcune zone del centro e del sud. Sono attese piogge residue nell’estremo sud e venti intensi che interesseranno le regioni centrali. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione, soprattutto nelle aree più vulnerabili ai fenomeni di maltempo. Nessuna modifica alle misure di sicurezza è stata ancora annunciata.
Piogge residue sull'estremo Sud e venti forti sule regioni centro meridionali nella giornata di domani. Per venerdì 1 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e vento forte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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