Maltempo allerta meteo gialla domani 1 maggio 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite

Domani, 1 maggio 2026, le previsioni indicano un’allerta meteo gialla per temporali e vento forte in alcune zone del centro e del sud. Sono attese piogge residue nell’estremo sud e venti intensi che interesseranno le regioni centrali. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione, soprattutto nelle aree più vulnerabili ai fenomeni di maltempo. Nessuna modifica alle misure di sicurezza è stata ancora annunciata.