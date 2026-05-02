Malpensa incendio al Terminal 1 | nessun ferito Ecco le cause del rogo

Nella tarda mattinata di oggi, lo scalo di Malpensa è stato teatro di un incendio nel Terminal 1. Le fiamme sono state domate senza che ci fossero feriti tra i passeggeri e il personale presente. Le autorità hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio, che ha provocato temporanei disagi alla circolazione dei voli. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo grave, e le operazioni di gestione della situazione sono ancora in corso.

Malpensa (Varese), 2 maggio 2026 – Momento di paura, nella tarda mattinata di oggi, allo scalo di Malpensa. I vigili del fuoco sono intervenuti infatti, verso le ore 13, al Terminal 1 dell’ aeroporto di Milano per un principio di incendio. Non si sono registrati feriti e intossicati, nonostante l’iniziale paura. Le squadre dei distaccamenti di Busto Arsizio e Somma Lombardo, con il supporto di due partenze operative interne allo scalo, hanno spento il focolaio causato dal cortocircuito di una centralina telefonica in un tunnel di servizio utilizzato per l'accesso dei fornitori. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaestradato-hacker-cinese-qigdpb5e L’intervento dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, incendio al Terminal 1: nessun ferito. Ecco le cause del rogo Notizie correlate Forlì, incendio in casa: Vigili del Fuoco al lavoro per rogo a canna fumaria e tetto. Nessun ferito, indagini in corso.Forlì – Nella prima serata di mercoledì 18 febbraio 2026, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un'abitazione situata in via Scaldarancio a Forlì a... Leggi anche: Principio di incendio al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa: fumo in un tunnel Tutti gli aggiornamenti Malpensa, incendio al Terminal 1: nessun ferito. Ecco le cause del rogoFumo e principio di fiamme in un'area non aperta al pubblico. L’operatività dello scalo è sempre rimasta regolare: attivate le procedure di ventilazione ... ilgiorno.it Malpensa, principio d’incendio al Terminal 1 dell'aeroporto: fumo nel tunnel di servizio utilizzato per l’accesso dei fornitoriL’allarme è partito intorno alle 13 di sabato. Sul posto sono state attivate le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto Arsizio e Somma Lombardo, con il supporto di due squadre operati ... milano.corriere.it