Lite in magazzino degenera finisce al pronto soccorso

In un magazzino, una discussione tra due persone è sfociata in una lite violenta. Durante l'alterco, uno dei due ha battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso per le cure del caso. La vicenda è ancora sotto osservazione, mentre le autorità stanno valutando le cause dello scontro.