Lite in magazzino degenera finisce al pronto soccorso
In un magazzino, una discussione tra due persone è sfociata in una lite violenta. Durante l'alterco, uno dei due ha battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso per le cure del caso. La vicenda è ancora sotto osservazione, mentre le autorità stanno valutando le cause dello scontro.
Un'accesa discussione degenerata, tramutatosi in lite aperta, con uno dei due protagonisti che alla fine batte le testa a terra e riporta un trauma cranico.È successo poco dopo l'alba, intorno alle 6 del mattino, di ieri, sabato 18 aprile, in un magazzino in zona Osmannoro, alla periferia nord.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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