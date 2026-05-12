Un episodio di tensione si è verificato in un liceo locale quando uno studente ha portato in classe un proiettile di mortaio. L’oggetto è stato estratto dallo zaino e mostrato ai compagni, poi mostrato anche al professore di Storia. L’insegnante, preoccupato, ha immediatamente avvisato il dirigente scolastico, scatenando l’evacuazione dell’edificio. La polizia ha poi sequestrato l’oggetto e avviato le verifiche del caso.

Lo ha estratto dallo zaino e fiero lo ha mostrato in classe, ai compagni. Dopo di che lo ha esibito al professore di Storia che, allarmato, ha subito avvisato il dirigente. Se poco prima, in classe, si respirava quasi aria di ‘festa’ e stupore, un attimo dopo è calato il silenzio, spezzato dalle sirene delle gazzelle dei carabinieri che in pochi minuti erano sul posto. L’ingenuo gesto di uno studente ha scatenato il panico, ieri mattina, tra le aule del liceo classico Muratori di Modena. Nel corso di una lezione di storia, infatti, uno studente 16enne di terza ha esibito in classe un proiettile da mortaio, risalente alla prima guerra mondiale e inesploso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura al Liceo Muratori. Studente porta in classe un proiettile di mortaio. Scatta l’evacuazione

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