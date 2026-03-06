Allarme bomba paura in Italia | scatta l’evacuazione dopo la segnalazione

Una segnalazione anonima ha portato all’evacuazione del Palazzo di Giustizia di Milano questa mattina. La telefonata ha segnalato la presenza di un possibile ordigno all’interno dell’edificio, causando momenti di tensione tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e gli artificieri, che stanno effettuando le verifiche del caso. La situazione è ancora in fase di monitoraggio.

Momenti di tensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione telefonica anonima ha fatto scattare l’allarme per la possibile presenza di un ordigno all’interno della struttura. La chiamata, secondo quanto emerso nelle prime verifiche, sarebbe stata effettuata da un interlocutore con accento non italiano e ha attivato immediatamente i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di emergenze. In pochi minuti sono intervenute pattuglie delle forze dell’ordine e squadre dei vigili del fuoco, con un presidio rafforzato nelle aree esterne dell’edificio. L’obiettivo è stato mettere in sicurezza la zona e consentire l’avvio delle ispezioni senza ostacoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il tribunale di Milano è stato evacuato per un allarme bomba

Intervento in corso a #Milano al Palazzo di Giustizia per un allarme #bomba arrivato con una telefonata di una persona, apparentemente con accento straniero. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco. Sgomberate alcune aree del tribunale.