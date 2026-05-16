Donyell Malen ha firmato un contratto che lo lega definitivamente alla Roma, lasciando l’Inter. Nel frattempo, la squadra nerazzurra ha conquistato la vittoria in Coppa Italia, sollevando il trofeo dopo la finale. La trattativa tra i due club si è conclusa con l’accordo definitivo per il trasferimento del giocatore olandese alla squadra giallorossa. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali delle società coinvolte, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’affare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Roma ha ufficialmente ottenuto la qualificazione per la UEFA Europa League, un traguardo che porta a un’importante notizia per i tifosi giallorossi: Donyell Malen, l’attaccante olandese, si unirà all’AS Roma a titolo definitivo. Il suo trasferimento dall’Aston Villa sarà finalizzato per una cifra di 25 milioni di euro. Malen, arrivato a Roma durante il mercato di gennaio in prestito con un’opzione di riscatto, ha dimostrato il suo valore sul campo. L’opzione di acquisto è diventata obbligatoria non appena la Roma ha garantito un posto in Europa, un obiettivo raggiunto in seguito alla vittoria dell’Inter in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malen si trasferisce definitivamente alla Roma: l’Inter trionfa in Coppa Italia.

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